В Казахстане усилят контроль за компаниями, получающими деньги из-за рубежа

Проект поправок Минфин опубликовал на сайте «Открытые НПА». Он находится на обсуждении до 20 октября. Документ устанавливает требования и сроки к представлению информации лицами или структурными подразделениями компаний о деньгах и имуществе, полученных от иностранных организаций, иностранцев и лиц без гражданства. Также определяются формы таких сведений, уведомления органов государственных доходов и порядок формирования базы данных.