В Казахстане усилят контроль за компаниями, получающими деньги из-за рубежа

В Казахстане определят порядок и сроки предоставления юрлицами и их подразделениями сведений о получении и расходовании средств от иностранных источников. Это предусмотрено в целях реализации нового Налогового кодекса.

Источник: shutterstock

Проект поправок Минфин опубликовал на сайте «Открытые НПА». Он находится на обсуждении до 20 октября. Документ устанавливает требования и сроки к представлению информации лицами или структурными подразделениями компаний о деньгах и имуществе, полученных от иностранных организаций, иностранцев и лиц без гражданства. Также определяются формы таких сведений, уведомления органов государственных доходов и порядок формирования базы данных.

В Минфине заверили, что цель проекта — повысить прозрачность и системность отчетности по иностранному финансированию с помощью единой базы. Это должно повысить прозрачность финансовых потоков, снизить риски теневой экономики и укрепить национальную безопасность.