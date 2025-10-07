Ричмонд
Бензин в Крыму есть на 71 АЗС — где заправиться во вторник

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости Крым. Во вторник утром купить бензин в Крыму можно на 71 автозаправочной станции. Список АЗС опубликовал в своем Telegram-канале председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Источник: РИА "Новости"

«В прилагаемом списке указаны марки топлива и адреса АЗС, где оно доступно в свободной продаже», — указал в своем сообщении Гоцанюк.

Согласно данным, топливо есть на заправках Алушты, Армянска, Бахчисарайского района, Белогорска и Белогорского района, в Джанкое, Евпатории, Керчи, Красногвардейском районе, Красноперекопске, Кировском, Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском районах, Саках, и Сакском районе, в Симферополе и Симферопольском районе, в Советском районе, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе.

Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно в утреннее время. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.

Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.

