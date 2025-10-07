Бензин в Крыму есть на 71 АЗС — где заправиться во вторник

«В прилагаемом списке указаны марки топлива и адреса АЗС, где оно доступно в свободной продаже», — указал в своем сообщении Гоцанюк.
Согласно данным, топливо есть на заправках Алушты, Армянска, Бахчисарайского района, Белогорска и Белогорского района, в Джанкое, Евпатории, Керчи, Красногвардейском районе, Красноперекопске, Кировском, Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском районах, Саках, и Сакском районе, в Симферополе и Симферопольском районе, в Советском районе, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе.
Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно в утреннее время. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.