К особой экономической зоне «Ростовская» построят дорогу

Обсуждалась трассировка двух стратегических обходов — северный и западный обход Новочеркасска.
Северный обход протяжённостью 12,05 км соединит федеральную трассу М-4 «Дон» с автодорогой Новочеркасск-Каменоломни. Это позволит значительно сократить расстояние и время в пути до аэропорта «Платов», а также обеспечит связь с северным обходом Ростова-на-Дону, с выходом на Таганрог и Донецкую Народную Республику. К северному обходу будет примыкать действующая дорога Новочеркасск — Каменоломни протяженностью около 18,6 км. Её реконструкция с увеличением числа полос до четырех уже запланирована на 2027 год. Эта концепция обеспечит въезд в Ростовскую особую экономическую зону с северной стороны.
Второй вариант подъезда к ОЭЗ предлагает создание западного обхода Новочеркасска протяженностью около 8 км. Этот проект имеет важное социальное значение — на сегодня весь транзитный, в том числе грузовой, транспорт движется через центр города. При создании западного обхода потребуется реконструкция нескольких городских магистралей и строительство новых дорог. Западный обход соединит все ключевые предприятия города и будет способствовать интенсивному развитию особой экономической зоны.
Оба проекта создадут мощный каркас для дальнейшего экономического роста региона, обеспечат надёжную транспортную связность для существующих и будущих резидентов особой экономической зоны.
Юрий Слюсарь поручил минтрансу области до конца года проработать вопрос строительства западного обхода Новочеркасска с возможностью привлечения средств федерального бюджета.
— Понятно, что все сразу сделать не получится, вряд ли найдем средства на реализацию в полном объеме всех проектов дорог. Но нужно выбрать приоритеты и до 2030 года реализовать один проект из этого перечня, — сказал Юрий Слюсарь.
Также губернатор поручил до 1 мая 2026 года подготовить проект планировки территории Ростовской особой экономической зоны.
Напомним, ОЭЗ «Ростовская» создана в 2024 году, ее резиденты реализуют проекты в машиностроении, металлообработке, производстве строительных материалов и товаров для городской среды. С начала 2025 года количество резидентов ОЭЗ увеличилось с 8 до 11, что обеспечивает на площадках зоны около 1000 новых рабочих мест. В 2024 в ОЭЗ было введено пять производственных корпусов площадью почти 1,5 тысячи кв. м каждый, до конца года инвесторам будет предоставлено еще шесть готовых корпусов с инфраструктурой.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников, посетив в августе Ростовскую ОЭЗ, назвал ее хорошим примером для других регионов, который демонстрирует, как грамотно выстроенная инфраструктура и готовые площадки позволяют быстро привлекать инвесторов и запускать новые производства.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.