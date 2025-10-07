К особой экономической зоне «Ростовская» построят дорогу

Напомним, ОЭЗ «Ростовская» создана в 2024 году, ее резиденты реализуют проекты в машиностроении, металлообработке, производстве строительных материалов и товаров для городской среды. С начала 2025 года количество резидентов ОЭЗ увеличилось с 8 до 11, что обеспечивает на площадках зоны около 1000 новых рабочих мест. В 2024 в ОЭЗ было введено пять производственных корпусов площадью почти 1,5 тысячи кв. м каждый, до конца года инвесторам будет предоставлено еще шесть готовых корпусов с инфраструктурой.