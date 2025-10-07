«Дефицита бензина в Пермском крае нет»: в УФАС прокомментировали ситуацию с ценами на топливо

«Стоимость автомобильных бензинов и дизельного топлива на заправках “Лукойл-Уралнефтепродукт” в Пермском крае в сентябре и на данный момент не превышает уровень потребительских цен на нефтепродукты, сложившийся в России», — пояснили в краевом УФАС.