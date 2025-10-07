«Дефицита бензина в Пермском крае нет»: в УФАС прокомментировали ситуацию с ценами на топливо

«Дефицита по бензину в крае нет», — рассказали в Пермском УФАС.
В краевом управлении антимонопольной службы добавили, что ведомство постоянно мониторит цены на топливо в регионе.
Традиционно доминирующее положение на розничном нефтепродуктов в Прикамье занимает ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт». На его долю приходится порядка 70% регионального рынка автомобильных бензинов, а также 76% — по дизельному топливу.
«Стоимость автомобильных бензинов и дизельного топлива на заправках “Лукойл-Уралнефтепродукт” в Пермском крае в сентябре и на данный момент не превышает уровень потребительских цен на нефтепродукты, сложившийся в России», — пояснили в краевом УФАС.
В ведомстве добавили, что за весь сентябрь к ним поступило только три обращения граждан по ценам на автомобильное топливо.
Ранее «ФедералПресс» писал, что цена бензина Аи-92 на бирже обновила исторический рекорд, превысив 74 тысячи рублей за тонну. Также «ФедералПресс» сообщал о перебоях с бензином на заправках в ряде приволжских регионов — в Оренбургской, Саратовской и Нижегородской областях.