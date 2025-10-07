Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Дефицита бензина в Пермском крае нет»: в УФАС прокомментировали ситуацию с ценами на топливо

ПЕРМЬ, 7 октября, ФедералПресс. В Пермское УФАС не поступали обращения от потребителей и сбытовых операторов по поводу дефицита топлива в регионе. Об этом «ФедералПресс» сообщили в ведомстве.

«Дефицита по бензину в крае нет», — рассказали в Пермском УФАС.

В краевом управлении антимонопольной службы добавили, что ведомство постоянно мониторит цены на топливо в регионе.

Традиционно доминирующее положение на розничном нефтепродуктов в Прикамье занимает ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт». На его долю приходится порядка 70% регионального рынка автомобильных бензинов, а также 76% — по дизельному топливу.

«Стоимость автомобильных бензинов и дизельного топлива на заправках “Лукойл-Уралнефтепродукт” в Пермском крае в сентябре и на данный момент не превышает уровень потребительских цен на нефтепродукты, сложившийся в России», — пояснили в краевом УФАС.

В ведомстве добавили, что за весь сентябрь к ним поступило только три обращения граждан по ценам на автомобильное топливо.

Ранее «ФедералПресс» писал, что цена бензина Аи-92 на бирже обновила исторический рекорд, превысив 74 тысячи рублей за тонну. Также «ФедералПресс» сообщал о перебоях с бензином на заправках в ряде приволжских регионов — в Оренбургской, Саратовской и Нижегородской областях.