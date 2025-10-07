О проблемах с бензином заговорили и жители Ростовской области

Власти Ростовской области, в свою очередь, признают, что в регионе вырос спрос на бензин. Так, первый замминистра промышленности и энергетики Вячеслав Тимченко отметил, что клиентов на заправках стало заметно больше. На ситуацию, по его словам, влияет не только сезонный спрос со стороны аграриев, но и активный поток автомобилистов через регион.