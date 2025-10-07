О проблемах с бензином заговорили и жители Ростовской области

Проблемы с бензином докатились и до Ростовской области. В комментариях под публикациями в telegram-канале губернатора Юрия Слюсаря жители жалуются на рост цен и отсутствие топлива.
Власти Ростовской области, в свою очередь, признают, что в регионе вырос спрос на бензин. Так, первый замминистра промышленности и энергетики Вячеслав Тимченко отметил, что клиентов на заправках стало заметно больше. На ситуацию, по его словам, влияет не только сезонный спрос со стороны аграриев, но и активный поток автомобилистов через регион.
«Крупные сетевые автозаправочные станции работают в штатном режиме и регулярно поставляют горючее. Однако на небольших локальных заправках из-за возросшей нагрузки возникают временные задержки с получением топлива», — цитирует издание Donnews.ru слова Тимченко.
При этом «Коммерсантъ» пишет о том, что за два месяца в России сократилось количество АЗС. Особенно это заметно в Южном федеральном округе, где действующих заправок стало на 14% меньше.
Перебои с бензином могут наблюдаться, в том числе, на заправках в северной части Ростовской области, где нет АЗС крупных сетей и есть определенные логистические проблемы.
Ранее «Югополис» сообщал, что о возможных перебоях на некоторых заправках говорили и власти Краснодарского края. Ситуацию они объясняли логистическим сложностями. При этом подчеркивали, что запасов топлива на НПЗ достаточно.
Тем временем власти Крыма открыто говорят о дефиците бензина на полуострове из-за постоянных атак БПЛА по НПЗ и сложной логистики. В республике ужесточили лимит на отпуск топлива в один бак — не более 20 литров за раз.