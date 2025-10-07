Глава «Беллегпрома» назвала самые популярные бренды одежды в Беларуси

Председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина во время пресс-конференции, которая состоялась 6 октября, назвала самые популярные бренды одежды в Беларуси.
По ее словам, в стране есть часть торговых марок, которые знают на рынке далеко за пределами Беларуси.
— Это такие как «Свiтанак», Milavitsa, «Марко». Тот же Conte, Брестский чулочный комбинат, «Элема», «Коминтерн», «Камволь», — перечислила глава Беллегпрома.
Татьяна Лугина заметила, что самым главным является указанные торговые марки, бренды сохранить, где-то минимизируя объем. Однако, добавила она, уже за счет узнаваемости и уникальности, суметь выдержать в современном мире соответствие на запросы модниц и публики, которая покупала указанные бренды.