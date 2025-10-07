В десяти муниципалитетах Хабаровского края полностью запустили отопление

Хабаровский край постепенно запускает отопление. К 7 октября отопительный сезон в полном объеме начат в 10-ти муниципальных образованиях: Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Николаевском им. Полины Осипенко, Ульчском, Верхнебуреинском, Солнечном и Вяземском районах, Охотском округе и городе Комсомольске-на-Амуре. Частично затопились котельные в Амурском и Ванинском районах. Всего в работу запущено 175 котельных из 401 (46%), сообщает ИА AmurMedia.
Также с сегодняшнего дня начинается отопительный период в Хабаровском районе и городе Хабаровске. В первую очередь включаются системы отопления соцобъектов.
— Общая подготовка коммунальных объектов к зиме завершена в среднем на 99,7%, а жилфонда — 98,6%. На объектах остались работы, не влияющие на начало отопительного сезона. Северный завоз в регионе завершился ранее запланированных сроков. В районы с ограниченными сроками доставки грузов завезено 11,3 тыс. тонн угля и 21,9 тыс. тонн нефтепродуктов. Оставшиеся 1,3 тыс. тонн дизельного топлива и мазута будут поставляться автотранспортом в поселения северных территорий с постоянной транспортной доступностью в течение отопительного периода 2025/2026 года, — рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.
Кроме того, в центральных и южных районах региона к началу отопительного сезона накоплено 62,7 тыс. тонн угля и 4,4 тыс. тонн нефтепродуктов, что составляет 100% от плана накопления.
Как напоминает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, по законодательству отопительный период должен быть начат, если в течение пяти суток среднесуточная температура наружного воздуха составляет +8 градусов и ниже. Включение отопления осуществляется по графику, составленному теплоснабжающей организацией и утвержденному органом местного самоуправления. Суммарное время, необходимое для начала подачи тепла всем подготовленным потребителям, не должно превышать пяти суток.