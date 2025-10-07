В десяти муниципалитетах Хабаровского края полностью запустили отопление

— Общая подготовка коммунальных объектов к зиме завершена в среднем на 99,7%, а жилфонда — 98,6%. На объектах остались работы, не влияющие на начало отопительного сезона. Северный завоз в регионе завершился ранее запланированных сроков. В районы с ограниченными сроками доставки грузов завезено 11,3 тыс. тонн угля и 21,9 тыс. тонн нефтепродуктов. Оставшиеся 1,3 тыс. тонн дизельного топлива и мазута будут поставляться автотранспортом в поселения северных территорий с постоянной транспортной доступностью в течение отопительного периода 2025/2026 года, — рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.