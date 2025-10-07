В Казахстане началось падение курса доллара: как долго оно будет продолжаться

Дополнительную поддержку тенге оказывает рост цен на нефть. Сегодня утром котировки достигли 65,61 доллара, демонстрируя рост на 0,21% за сутки. Однако аналитики считают, что риски переизбытка предложения сохраняются после того, как страны ОПЕК+ решили увеличить добычу с ноября лишь на 137 тыс. б/с (рынок ожидал 500 тыс. б/с). На этом фоне курс доллара в Казахстане может стабилизироваться в диапазоне 543−545.