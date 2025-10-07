В Казахстане изменится таможенный контроль

Через платформу SmartCargo планируется получение предварительной информации по железнодорожным и авиаперевозкам с последующей передачей данных в ИС «KEDEN» для автоматического выпуска деклараций. Это позволит перейти полностью на безбумажный формат взаимодействия и сократить время прохождения таможенных процедур, а также снизит коррупционные риски и, соответственно, теневые операции.