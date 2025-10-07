Ричмонд
В Казахстане изменится таможенный контроль

Министр финансов Казахстана Мади Такиев на заседании правительства 7 октября 2025 года рассказал, что для автоматизации таможенного контроля будет внедрен искусственный интеллект, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Он подчеркнул, что во исполнение поручения главы государства будет создан центр компетенций в области искусственного интеллекта, внедрение AI-технологий в инспекционно-досмотровых комплексах обеспечит выявление недостоверно задекларированных товаров и сведет к минимуму человеческий фактор в таможенном контроле.

Через платформу SmartCargo планируется получение предварительной информации по железнодорожным и авиаперевозкам с последующей передачей данных в ИС «KEDEN» для автоматического выпуска деклараций. Это позволит перейти полностью на безбумажный формат взаимодействия и сократить время прохождения таможенных процедур, а также снизит коррупционные риски и, соответственно, теневые операции.

озвучил Такиев