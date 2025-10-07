Ричмонд
Производство водки в России снизилось

Производство водки в России в период с января по сентябрь 2025 года снизилось до 52,4 млн рублей, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Ведомство заявило, что снижение составило 6 процентов в годовом выражении.

Выпуск коньяков также снизился, а ликероводочных изделий вырос.

Общее количество спиртных напитков крепостью свыше 9 процентов составило 78,4 млн декалитров, снижение выпуска такого алкоголя составило 4,2 процента.

