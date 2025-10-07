Енисейское пароходство выполнило навигационный план — 2025 по добыче песка

Енисейское пароходство добывает песок со дна реки Енисей на Грибановском месторождении, расположенном в 20 км от Дудинки, с помощью специального судна — земснаряда «ПЗС-500−26».
Закрепленный на пяти якорях в границах отведенного под выработку участка, земснаряд мощным насосом качает песок на баржи, где он оседает, а вода стекает за борт. Экипаж из 15 человек работает в круглосуточном режиме, отгружая в сутки по 8−9 барж грузоподъемностью 2,5−3 тонны.
«На земснаряде больше механизмов, чем на обычном теплоходе, поэтому требуется уделять особое внимание техническому состоянию судна, своевременно делать профилактику и ремонт. Мы поддерживаем ПЗС в безукоризненном состоянии и используем современные технологии при ремонте. Так, благодаря применению инновационного материала облицовка грузового насоса не требует замены вот уже третий год, в то время как раньше ее обновляли ежегодно. А количество профилактик в течение навигации сократилось до одного раза вместо двух-трех», — отметил командир земснаряда «ПЗС-500−26» Виктор Скобелин.
Всего на песчаной линии было задействовано 12 барж и два буксира-толкача, которые доставляли груженые суда в порт Дудинка и приводили порожние под погрузку. Также они помогали перемещать несамоходный ПЗС по мере выработки участков.
«Главную сложность при добыче и перевозке песка создают штормовые погодные условия, которые нередки в низовьях Енисея. От экипажей требуется большое мастерство, чтобы при сильном ветре и волнах подходить к земснаряду и забирать, подводить баржи. Но, несмотря на все трудности, наши речники, как всегда, достойно справились с поставленной на навигацию задачей», — подчеркнула Ольга Ксанф, генеральный директор Енисейского речного пароходства.