Енисейское пароходство выполнило навигационный план — 2025 по добыче песка

«На земснаряде больше механизмов, чем на обычном теплоходе, поэтому требуется уделять особое внимание техническому состоянию судна, своевременно делать профилактику и ремонт. Мы поддерживаем ПЗС в безукоризненном состоянии и используем современные технологии при ремонте. Так, благодаря применению инновационного материала облицовка грузового насоса не требует замены вот уже третий год, в то время как раньше ее обновляли ежегодно. А количество профилактик в течение навигации сократилось до одного раза вместо двух-трех», — отметил командир земснаряда «ПЗС-500−26» Виктор Скобелин.