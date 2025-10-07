В Воронеже изменили маршрут автобуса № 79

Автобусы следуют от остановки «завод ГОО» по улицам Корольковой, 206-й Стрелковой дивизии, Лызлова, автодороге на микрорайон Семилукские Выселки, автодороге на микрорайон Таврово, улице Петровской до остановки «микрорайон Таврово», далее вернутся на автодорогу на Таврово, Семилукские Выселки, улице Большой Советской, автодороге на «Сады Дружба» до остановки «Сады Дружба». В обратном направлении — по автодороге на «Сады Дружба», улице Большой Советской, автодороге на Семилукские Выселки, автодороге на Таврово, улице Петровской до остановки «микрорайон. Таврово», далее по автодороге на Таврово, автодороге на Семилукские Выселки, улицам Лызлова, 206-й Стрелковой Дивизии, Корольковой до остановки «завод ГОО».