В России снизилось производство водки: что происходит с другой алкогольной продукцией

В РФ за полгода производство водки снизилось на 6% в годовом выражении.

Источник: Комсомольская правда

За первые девять месяцев 2025 года в России зафиксировано снижение производства водки на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате объем производства достиг 52,413 миллиона декалитров. В то же время выпуск ликеро-водочных изделий увеличился на 9,4%, достигнув 13,403 миллиона декалитров. Информация об этом есть на сайте Росалкогольтабакконтроля.

При этом отмечается, что в России снизилось производство и другой алкогольной продукции. Что касается коньяка, то его производство сократилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,706 миллиона декалитров. Производство слабоалкогольных напитков, включая готовые коктейли, сократилось на 87,8%, достигнув уровня в 1,131 миллиона декалитров. Кроме того, упало производство игристых вин, пива, сидра и других пивных напитков.

Ранее KP.RU сообщил, что на фоне сокращения производства алкогольной продукции цены на водку и игристые вина вырастут.