В Казахстане с начала года изъяли 16,7 млн криптодолларов

Несмотря на принимаемые меры, объемы обналичивания растут. Уже обналичено 13,2 трлн тенге, что на 1 трлн больше, чем в прошлом году. Основная уязвимость заключается в возможности проведения анонимных операций без идентификации отправителя и получателя. Они часто осуществляются с использованием чужих карт, оформленных на номинальных владельцев.
По словам зампредседателя АФМ, чтобы бороться с этим, совместно с регулятором были разработаны меры: указание ИИН отправителя при пополнении карты на сумму свыше 500 тыс. тенге, подтверждение операции через приложение. С 1 января банкам предписано хранить записи с камер банкоматов не менее 180 дней. Также планируется внедрение биометрии — распознавания лица и пальцев.