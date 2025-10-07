В Казахстане с начала года изъяли 16,7 млн криптодолларов

Несмотря на принимаемые меры, объемы обналичивания растут. Уже обналичено 13,2 трлн тенге, что на 1 трлн больше, чем в прошлом году. Основная уязвимость заключается в возможности проведения анонимных операций без идентификации отправителя и получателя. Они часто осуществляются с использованием чужих карт, оформленных на номинальных владельцев.