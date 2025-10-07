Ричмонд
В Казахстане с начала года изъяли 16,7 млн криптодолларов

Также ведется активное противодействие обналичиванию денег. Была изобличена 81 обнальная группа с оборотом 24 млрд тенге. Одним из вызовов в этой сфере стало использование банкоматов для обналичивания.

Источник: Курсив

Несмотря на принимаемые меры, объемы обналичивания растут. Уже обналичено 13,2 трлн тенге, что на 1 трлн больше, чем в прошлом году. Основная уязвимость заключается в возможности проведения анонимных операций без идентификации отправителя и получателя. Они часто осуществляются с использованием чужих карт, оформленных на номинальных владельцев.

сообщил Кайрат Бижанов

По словам зампредседателя АФМ, чтобы бороться с этим, совместно с регулятором были разработаны меры: указание ИИН отправителя при пополнении карты на сумму свыше 500 тыс. тенге, подтверждение операции через приложение. С 1 января банкам предписано хранить записи с камер банкоматов не менее 180 дней. Также планируется внедрение биометрии — распознавания лица и пальцев.