Трубы на пересчет

Федеральный Минстрой анонсировал полную инвентаризацию всех коммунальных сетей в России, разработку и внедрение индекса состояния жилищно-коммунального хозяйства в 2020 году. Износ коммунальных сетей составляет в среднем 58%. Ежегодно должны заменяться не менее 5% всех труб с высоким износом, в первую очередь это объекты тепло- и водоснабжения, но меняются, по статистике, порядка 2%. То есть у нас старение основных производственных фондов происходит значительно быстрее, чем их замена. Наша первостепенная задача — решить этот вопрос«, — подчеркнул в интервью “Интерфаксу” замминистра строительства Максим Егоров.