Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Узбекистане вводится специальный налоговый режим для иностранцев

Vaib.uz (Узбекистан. 7 октября). В Узбекистане с 1 января 2026 года начнёт действовать новый специальный налоговый режим для иностранных граждан. Соответствующий указ подписал президент страны.

Источник: Vaib.Uz

В чём суть нововведения?

Согласно документу, иностранные граждане, которые получают доходы из источников за пределами Узбекистана, смогут не платить подоходный налог с этих доходов при соблюдении двух условий. Это оплата специального сбора в размере 50 тысяч долларов, а также открытие банковского счёта в одном из уполномоченных коммерческих банков Узбекистана либо криптокошелька на лицензированной криптобирже.

Также в указе прописано: иностранцы, которые фактически находились в Узбекистане более 30 календарных дней (ранее более 183 дней) в течение 12 месяцев подряд и владеют недвижимостью на территории республики (на правах собственности или аренды), автоматически признаются налоговыми резидентами страны.

Какие выгоды даёт новый режим?

Главное преимущество для иностранцев — обычно, став налоговым резидентом одной страны, человек больше не обязан платить налоги со своих доходов в стране гражданства. То есть он начинает платить налоги по ставкам, установленным в стране, где получает статус налогового резидента. Например, сегодня ставка подоходного налога в Узбекистане значительно ниже, чем во многих странах Европы. Это удобно для экспатов, специалистов и инвесторов, которые предпочитают жить и работать в Узбекистане, но получают доходы в других странах.

Ярким примером может стать новый главный тренер сборной Узбекистана — известный итальянец Фабио Каннаваро. Теперь, если он захочет, сможет получить статус налогового резидента Узбекистана и платить подоходный налог со своей зарплаты в Узбекистане всего 12%, тогда как в Италии ставка может достигать 43%. Таким образом, новый режим делает Узбекистан значительно более привлекательным для иностранных специалистов и инвесторов.