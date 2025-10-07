В Узбекистане вводится специальный налоговый режим для иностранцев

В чём суть нововведения?
Согласно документу, иностранные граждане, которые получают доходы из источников за пределами Узбекистана, смогут не платить подоходный налог с этих доходов при соблюдении двух условий. Это оплата специального сбора в размере 50 тысяч долларов, а также открытие банковского счёта в одном из уполномоченных коммерческих банков Узбекистана либо криптокошелька на лицензированной криптобирже.
Также в указе прописано: иностранцы, которые фактически находились в Узбекистане более 30 календарных дней (ранее более 183 дней) в течение 12 месяцев подряд и владеют недвижимостью на территории республики (на правах собственности или аренды), автоматически признаются налоговыми резидентами страны.
Какие выгоды даёт новый режим?
Главное преимущество для иностранцев — обычно, став налоговым резидентом одной страны, человек больше не обязан платить налоги со своих доходов в стране гражданства. То есть он начинает платить налоги по ставкам, установленным в стране, где получает статус налогового резидента. Например, сегодня ставка подоходного налога в Узбекистане значительно ниже, чем во многих странах Европы. Это удобно для экспатов, специалистов и инвесторов, которые предпочитают жить и работать в Узбекистане, но получают доходы в других странах.
Ярким примером может стать новый главный тренер сборной Узбекистана — известный итальянец Фабио Каннаваро. Теперь, если он захочет, сможет получить статус налогового резидента Узбекистана и платить подоходный налог со своей зарплаты в Узбекистане всего 12%, тогда как в Италии ставка может достигать 43%. Таким образом, новый режим делает Узбекистан значительно более привлекательным для иностранных специалистов и инвесторов.