В Татарстане назвали получателей субсидий на развитие туризма

В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» проводился отбор, по итогам которого деньги были распределены на три ключевых направления. На приобретение туристского оборудования выделено 50,5 миллиона рублей, из которых 23 миллиона получит ПАО «Татнефть». Развитие автомобильного туризма не принесло победителей, несмотря на выделенные 5 миллионов рублей. Оставшиеся 10 миллионов направлены на поддержку и продвижение событийных мероприятий, которые полностью получит ООО «Путешествие в прошлое».