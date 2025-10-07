В Татарстане назвали получателей субсидий на развитие туризма

В Татарстане завершился конкурсный отбор на получение субсидий в сфере туризма. Эти средства будут направлены на развитие инфраструктуры и организацию крупных событийных мероприятий в 2025 году, сообщил Госкомитет по туризму республики.
В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» проводился отбор, по итогам которого деньги были распределены на три ключевых направления. На приобретение туристского оборудования выделено 50,5 миллиона рублей, из которых 23 миллиона получит ПАО «Татнефть». Развитие автомобильного туризма не принесло победителей, несмотря на выделенные 5 миллионов рублей. Оставшиеся 10 миллионов направлены на поддержку и продвижение событийных мероприятий, которые полностью получит ООО «Путешествие в прошлое».
Напомним, Казань приняла 3,3 млн туристов за восемь месяцев 2025 года. Туристический поток в столицу Татарстана вырос на 6% по сравнению с прошлым годом.