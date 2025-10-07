В Приморье обвиняют грузоперевозчиков в манипуляциях с очередью на границе

В 2024 году члены ассоциации грузовых перевозок «Дальнобойщик» использовали ограниченную пропускную способность пункта «Пограничный» для незаконной организации приоритетного проезда большегрузных машин. Обвиняемые обеспечивали в первую очередь проезд для членов своей организации, что создавало неблагоприятные условия для других перевозчиков, доставляющих грузы в Китай.