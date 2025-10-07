Ричмонд
В Приморье обвиняют грузоперевозчиков в манипуляциях с очередью на границе

Компания «Дальнобойщик» обеспечивала проезд своих машин вне очереди, чем нанесла ущерб другим перевозчикам.

Источник: Аргументы и факты

Уголовное дело о самоуправстве, связанном с организацией очереди на автомобильном пункте пропуска «Пограничный» в Приморье, направлено мировому судье Пограничного судебного района для рассмотрения по существу. Обвинительный акт в отношении двух мужчин утвердил заместитель прокурора края Степан Тюкавкин, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

В 2024 году члены ассоциации грузовых перевозок «Дальнобойщик» использовали ограниченную пропускную способность пункта «Пограничный» для незаконной организации приоритетного проезда большегрузных машин. Обвиняемые обеспечивали в первую очередь проезд для членов своей организации, что создавало неблагоприятные условия для других перевозчиков, доставляющих грузы в Китай.

По данным следствия, такие действия привели к значительным финансовым потерям для предпринимателей. Из-за вынужденного простоя они понесли ущерб, выраженный в неустойке за нарушение сроков доставки товаров, превышающей 4 миллиона рублей.

Двое обвиняемых предстанут перед судом по статье 330, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за самоуправство. Максимальное наказание по данной статье может включать штраф или лишение свободы на срок до двух лет.