Несколько банков Беларуси ввели комиссии за зачисление денег на счета физлиц. Проверьте, не ваш ли

Несколько банков в Беларуси ввели комиссии за зачисление денег на счет физических лиц. Об этом проинформировали на сайтах банков.
Так, изменения вступили в силу в Альфа Банке. Произошло это с 1 октября. Согласно сообщению банка, введена плата за зачисление на текущий (расчетный) банковский счет денежных средств, которые поступили в BYN из банков-нерезидентов Республики Беларусь (за исключением переводов через систему BISS/СМП трансграничные) и поступивших в RUB из иных банков Республики Беларусь и банков-нерезидентов Республики Беларусь. Комиссия составляет 1% от суммы, зачисленной на счет.
Об изменениях, вступивших в силу с 1 октября, сообщил также Беларусбанк. Отныне комиссия за зачисление на счета физических лиц безналичных денежных средств (за исключением перечисленных из-за границы с использованием карточки или ее реквизитов,