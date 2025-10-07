Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько банков Беларуси ввели комиссии за зачисление денег на счета физлиц. Проверьте, не ваш ли

Об изменениях, вступивших в силу с 1 октября, сообщил также Беларусбанк.

Источник: БЕЛТА

Несколько банков в Беларуси ввели комиссии за зачисление денег на счет физических лиц. Об этом проинформировали на сайтах банков.

Так, изменения вступили в силу в Альфа Банке. Произошло это с 1 октября. Согласно сообщению банка, введена плата за зачисление на текущий (расчетный) банковский счет денежных средств, которые поступили в BYN из банков-нерезидентов Республики Беларусь (за исключением переводов через систему BISS/СМП трансграничные) и поступивших в RUB из иных банков Республики Беларусь и банков-нерезидентов Республики Беларусь. Комиссия составляет 1% от суммы, зачисленной на счет.

Об изменениях, вступивших в силу с 1 октября, сообщил также Беларусбанк. Отныне комиссия за зачисление на счета физических лиц безналичных денежных средств (за исключением перечисленных из-за границы с использованием карточки или ее реквизитов, в т. ч. посредством денежных переводов Visa Direct, Mastercard MoneySend, MoneyExpress) на счета, открытые в белорусских рублях, составляет 2% от суммы, в иностранной валюте — 2% от суммы валюты счета в эквиваленте белорусских рублей.