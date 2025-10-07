Несколько банков Беларуси ввели комиссии за зачисление денег на счета физлиц. Проверьте, не ваш ли

Так, изменения вступили в силу в Альфа Банке. Произошло это с 1 октября. Согласно сообщению банка, введена плата за зачисление на текущий (расчетный) банковский счет денежных средств, которые поступили в BYN из банков-нерезидентов Республики Беларусь (за исключением переводов через систему BISS/СМП трансграничные) и поступивших в RUB из иных банков Республики Беларусь и банков-нерезидентов Республики Беларусь. Комиссия составляет 1% от суммы, зачисленной на счет.