Минтруда сказало белорусам про возможность заработать до 130 рублей в день. Подробности привели в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве заметили, что работать на оплачиваемых временных работах могут безработные, которые официально зарегистрированы, пенсионеры, студенты во время каникул, трудоустроенные (в отпуске или в качестве подработки).
В Минтруда уточнили, что основными направлениями работ летом и осенью являются сбор урожая (свекла, картофель, яблоки, морковь, капуста), покос травы. Также речь идет про уборку парков, скверов, территорий захоронений, озеленение. Названы работы в ЖКХ (подсобные работы, уборка), сортировка вторсырья. К слову, именно работы в ЖКХ и сортировка вторсырья доступны каждый год.
«Оплата труда — от 30 до 70 рублей в день. В отдельных регионах — до 130 рублей. Зависит от производительности труда», — заметили в Министерстве труда и социальной защиты.
В пресс-службе обратили внимание на организацию бесплатного подвоза к месту работы. Что касается оформления, то будет заключен срочный трудовой или гражданско-правовой договор. Белорусам, которые хотят работать на временных работах, следует обращаться в службу занятости по месту жительства.
Ранее мы писали, что Россия вводит суточную блокировку интернета и СМС в роуминге — это затронет и белорусов: «Как только “белорусский номер” зарегистрируется в российской сети, интернет и СМС будут заблокированы».
Тем временем глава Беллегпрома Татьяна Лугина сказала, что от желания заказать на Wildberries и Ozon никуда не деться.
Кстати, Минтруда раскрыло данные по многодетным семьям в Беларуси — разница 13,5%.