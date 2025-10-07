Минтруда сказало белорусам про возможность заработать до 130 рублей в день

В Минтруда уточнили, что основными направлениями работ летом и осенью являются сбор урожая (свекла, картофель, яблоки, морковь, капуста), покос травы. Также речь идет про уборку парков, скверов, территорий захоронений, озеленение. Названы работы в ЖКХ (подсобные работы, уборка), сортировка вторсырья. К слову, именно работы в ЖКХ и сортировка вторсырья доступны каждый год.