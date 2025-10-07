В ЕАЭС за пять лет выявили 53 млн единиц контрафакта

Наибольшее число нарушений связано с одеждой, обувью и техникой.
Султанов выступил на пленарном заседании XIII Международного форума «Антиконтрафакт-2025», который проходит в Минске.
По его словам, противодействие распространению контрафактных товаров на евразийском рынке остается ключевым фактором для развития бизнеса, защиты здоровья и безопасности граждан.
Он рассказал, какие меры принимают в ЕАЭС для борьбы с контрафактной продукцией. В частности, внесено значительное количество изменений в законодательство, позволяющих совершенствовать правоприменительную практику в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.
В 2024 году в странах Союза пресечен оборот 6,6 млн единиц контрафактной продукции, что почти на 15% превышает показатели предыдущего года.
Также Султанов подчеркнул возрастающую роль искусственного интеллекта в работе по пресечению распространения контрафактной продукции.
Ярким примером может служить использование инструментов мониторинга предложений о продаже товаров на маркетплейсах, позволяющих обнаруживать контрафактный товар еще до того, как это предложение станет доступным потребителю.
В рамках подготовки Плана мероприятий по реализации Декларации «Евразийский экономический путь» государства Союза рассматривают возможность закрепления правовой охраны для объектов интеллектуальной собственности, созданных ИИ.
Параллельно на основе международного опыта планируют разработать рекомендации по охране и защите прав на такие объекты, в том числе в Интернете, а также проработать вопрос о целесообразности создания системы регистрации географических указаний ЕАЭС.