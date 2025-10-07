В Крыму растет число предпринимателей

«В Крыму предприниматели и самозанятые работают в комфортных условиях, о чем говорит статистика — их количество превысило 264 тысячи, что на 12,7% больше, чем в прошлом году», — привел Аксенов статистику.
По его данным, предприниматели развивают в Крыму промышленную инфраструктуру, создают новые производственные площадки, реализуют крупные инвестиционные проекты.
Также на 13% в Крыму за год выросло число самозанятых. Это свидетельствует о благоприятном деловом климате в Крыму, сообщал Аксенов ранее. По его словам, в регионе действует более 258 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан.
Ранее региональный представитель проекта «Росмолодежь. Предпринимай» Айдер Гемеджи выразил мнение, что Крым укрепляет позиции одного из самых благоприятных регионов России для развития молодежного предпринимательства.