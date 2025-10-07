Челябинск — в лидерах по росту цен на жилье за три месяца: эксперты подсчитали, насколько подорожал квадратный метр на вторичке

Челябинск вошел в топ-3 городов, где сильнее всего подорожало жилье на вторичном рынке. С июля по сентябрь стоимость квадратного метра выросла на 3,34% до 105,3 тысяч рублей. Такие данные приводит РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG.
Первое место по росту цен занял Курск, второе — Ижевск. Столица Южного Урала оказалась на третьей строчке. К слову, у соседей — в Магнитогорске и Уфе — жилье наоборот подешевело. Как и в 18 из 50 городов, где проводилось исследование. Эксперты объяснили это традиционным летним затишьем.
Но все же в большинстве регионов наблюдается рост цен на жилье. Объясняют аналитики сезонностью и постепенным снижением ставок по ипотеке и депозитам.