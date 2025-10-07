Cтавка вознаграждения по ипотечным займам снизится с 1 ноября 2025 года

Чтобы позволить банкам подготовиться к изменениям, а заемщикам — получить одобренные ранее займы на старых условиях, до 1 ноября 2025 года было приостановлено действие пункта совместного постановления АРРФР РК и Нацбанка РК, которым уже был установлен размер годовой эффективной ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам — 20%.
С 1 ноября 2025 года определены следующие предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения:
- по банковским займам, предоставляемым банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, — 46% по беззалоговым банковским займам;
- 35% по банковским займам, обеспеченным залогом;
- 20% процентов по ипотечным жилищным займам;
- по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, — 46%;
Соответственно, с 1 ноября 2025 года ставка вознаграждения по ипотечным займам снизится с 25% до 20%.