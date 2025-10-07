Ричмонд
Cтавка вознаграждения по ипотечным займам снизится с 1 ноября 2025 года

АРРФР РК и Нацбанк РК совместным постановлением приостановили до 1 ноября 2025 года нормы по снижению ГЭСВ по ипотечным жилищным займам с 25% до 20%, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Чтобы позволить банкам подготовиться к изменениям, а заемщикам — получить одобренные ранее займы на старых условиях, до 1 ноября 2025 года было приостановлено действие пункта совместного постановления АРРФР РК и Нацбанка РК, которым уже был установлен размер годовой эффективной ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам — 20%.

С 1 ноября 2025 года определены следующие предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения:

  • по банковским займам, предоставляемым банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, — 46% по беззалоговым банковским займам;
  • 35% по банковским займам, обеспеченным залогом;
  • 20% процентов по ипотечным жилищным займам;
  • по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, — 46%;

Соответственно, с 1 ноября 2025 года ставка вознаграждения по ипотечным займам снизится с 25% до 20%.