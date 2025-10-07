В Казахстане ужесточат надзор за банкоматами

При этом, часто обналичивание происходит через «дропы», то есть по чужим картам, отметил Бижанов. Также он рассказал, что при пополнении карты на сумму свыше 500 тысяч тенге (916,3 долларов) вводят обязательное указание ИИН отправителя, а также планируют ввести подтверждение операций через приложение или СМС.