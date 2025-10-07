Самарцы рассказали, в каком жилье мечтают жить

45% экономически активных самарцев мечтают жить в собственном доме: «У меня собаки»; «Всегда хотел!» 1—5 этажи многоквартирных домов привлекательны для 18%, 6—10 этажи — для 17%, 11—15 этажи — для 5% опрошенных. На 16—20 этажах или на 21-м и выше хотели бы иметь жилье по 4% респондентов. Еще 9% все равно, где жить.