В Челябинске ответили на сообщения о дефиците бензина

Местные СМИ сообщили о том, что на некоторых АЗС в Челябинской области введены ограничения на продажу бензина. Кроме того, например, на АЗС «Газпромнефть» в Челябинске во вторник корреспондент РИА Новости столкнулся с отсутствием в продаже бензина марки АИ-95.