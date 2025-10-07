В Челябинске ответили на сообщения о дефиците бензина

ЧЕЛЯБИНСК, 7 окт — РИА Новости. Перебоев с поставками бензина в Челябинскую область нет, но у независимых поставщиков возможны кратковременные ограничения на продажу из-за колебания цен, сообщили РИА Новости в управлении пресс-службы и информации правительства региона.
Местные СМИ сообщили о том, что на некоторых АЗС в Челябинской области введены ограничения на продажу бензина. Кроме того, например, на АЗС «Газпромнефть» в Челябинске во вторник корреспондент РИА Новости столкнулся с отсутствием в продаже бензина марки АИ-95.
«Правительство Челябинской области держит ситуацию на рынке розничной торговли топливом под контролем. Поставки у вертикально интегрированных компаний идут в полном объеме, перебоев нет. У отдельных локальных независимых поставщиков возможны кратковременные ограничения, связанные с колебаниями цен, однако на общую ситуацию на рынке это не влияет», — говорится в сообщении.