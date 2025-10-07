В Волгограде начали производить свои трамваи

В Волгоградской области реализуется пилотный проект с партнерами из Нижнего Новогорода по производству низкопольных вагонов с новым кузовом на базе телег Татра-ТЗ. Сегодня, 7 октября, глава региона Андрей Бочаров вместе с главой города Владимиром Марченко проинспектировал работу модернизируемого завода ВЭТА, где не только ремонтируют трамваи и троллейбусы, но и экспериментируют в сфере модернизации и развития общественного транспорта.