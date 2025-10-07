Ричмонд
Внешний долг Узбекистана за пять лет вырос более чем вдвое, Казахстан удерживает нагрузку — аналитики

Внешний долг Узбекистана стремительно растёт, тогда как Казахстан укрепляет финансовую устойчивость — сообщает El.kz.

Источник: EL.kz

Как сообщает Gazeta.uz, по итогам первого полугодия 2025 года совокупный внешний долг Узбекистана достиг $72,2 млрд, увеличившись всего за шесть месяцев на $8,1 млрд (+12,1%). Рост в основном пришёлся на корпоративный сектор, долги которого выросли почти вдвое быстрее государственного.

Согласно отчёту Центрального банка Узбекистана, из общей суммы госдолг составил $36,8 млрд, а корпоративный — $35,4 млрд. Только за первое полугодие госсектор занял дополнительно $2,9 млрд, а компании — $5,2 млрд.

Эксперты отмечают, что значительная часть корпоративных заимствований приходится на предприятия с государственным участием — UzAuto Motors, «Узбекнефтгаз», Нацбанк Узбекистана, «Узсаноатқурилишбанк» и другие. Именно они активно размещают облигации на международных рынках, что ускоряет рост долговой нагрузки.

В 2024 году Узбекистан уже показал рекордное увеличение долга — на $10,8 млрд, а с 2020 года общий объём задолженности вырос в 2,1 раза. Государственный долг увеличился на 72%, а корпоративный — почти втрое. По темпам роста Узбекистан стал безусловным лидером Центральной Азии.

Однако по качеству долговой политики и устойчивости к рискам пример подаёт Казахстан. Несмотря на то, что его совокупный внешний долг на 1 июля 2025 года составил $172,8 млрд, уровень долговой нагрузки на экономику остаётся стабильным и безопасным.

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов отметил, что сегодня соотношение внешнего долга к ВВП составляет 57−58%, тогда как несколько лет назад этот показатель превышал 110−120%.

Мы как страна выросли, а долг остался на прежнем уровне. Это и есть показатель здорового развития экономики.

подчеркнул он

По словам Сулейменова, большая часть внешней задолженности Казахстана связана с деятельностью международных нефтегазовых корпораций — Chevron, Shell, Eni, ExxonMobil — которые инвестируют в страну через дочерние структуры, зарегистрированные в Нидерландах.

Таким образом, если Узбекистан наращивает долг, чтобы финансировать внутренние проекты, то Казахстан демонстрирует способность удерживать долговую нагрузку под контролем, сохраняя высокий кредитный рейтинг и прозрачную отчётность.