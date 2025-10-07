Внешний долг Узбекистана за пять лет вырос более чем вдвое, Казахстан удерживает нагрузку — аналитики

В 2024 году Узбекистан уже показал рекордное увеличение долга — на $10,8 млрд, а с 2020 года общий объём задолженности вырос в 2,1 раза. Государственный долг увеличился на 72%, а корпоративный — почти втрое. По темпам роста Узбекистан стал безусловным лидером Центральной Азии.