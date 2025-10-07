Ричмонд
Как не переплачивать за электроотопление зимой, объяснили волгоградцам

Для расчета по минимальному тарифу владельцам домов с электрическим отоплением необходимо своевременно предоставить подтверждающие документы.

С 1 января этого года в Волгоградской области тарифы на электроэнергию действуют с учетом дифференциации в зависимости от объемов потребления: чем выше потребление, тем выше тариф, сообщают в Волгоградэнергосбыте.

Перед отопительным сезоном пользователям электроотопления необходимо предоставить подтверждающие документы для расчета по минимальному тарифу и с наибольшим тарифным диапазоном.

Так, жители частных домов, отапливаемых электрокотлом, в осенне-зимний период могут рассчитывать на минимальный тариф 4,64 ₽ за киловатт-час в пределах 3900 кВт⋅ч в месяц. Однако для этого нужно подать соответствующие документы. В противном случае, оплата будет рассчитываться совсем по другим параметрам.

Для того чтобы воспользоваться минимальным тарифом, нужно предоставить в энергосбытную компанию копию техпаспорта жилого помещения, подтверждающую оборудование дома стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками.