Как не переплачивать за электроотопление зимой, объяснили волгоградцам

Так, жители частных домов, отапливаемых электрокотлом, в осенне-зимний период могут рассчитывать на минимальный тариф 4,64 ₽ за киловатт-час в пределах 3900 кВт⋅ч в месяц. Однако для этого нужно подать соответствующие документы. В противном случае, оплата будет рассчитываться совсем по другим параметрам.