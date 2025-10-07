Ричмонд
Нацбанк сказал о ситуации с валютой на руках у белорусов

Нацбанк оценил ситуацию на валютном рынке Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Нацбанк сказал о ситуации с валютой на руках у белорусов. Подробности рассказали в пресс-службе Национального банка.

«Физлица в Беларуси седьмой месяц подряд остаются чистыми продавцами иностранной валюты», — уточнили в финансовом учреждении.

В Нацбанке отметили, что по итогам сентября 2025 года физические лица продали на 189,2 миллиона долларов больше, чем купили. Так, общий объем купленной белорусами наличной и безналичной иностранной валюты за месяц оказался 1,133 миллиарда долларов, а проданной — 1,322 миллиарда.

«В целом за три квартала текущего года продажа физлицами иностранной валюты превысила ее покупку на 1,212 млрд долларов», — заметили в пресс-службе.

Вместе с тем компании — резиденты Беларуси в первый месяц осени и далее оставались чистыми покупателями долларов, евро и другой иностранной валюты. В Нацбанке уточнили, что предприятия купили за сентябрь на 375,5 миллиона долларов в эквиваленте больше, чем продали.

Общий объем иностранной валюты, которая была куплена юридическими лицами, составил в сентябре 3,727 миллиарда долларов, а проданной — 3,351 миллиарда.

«За девять месяцев покупка юрлицами иностранной валюты превысила ее продажу на 1,814 миллиарда долларов в эквиваленте», — сообщили в Национальном банке Беларуси.

Ранее Нацбанк изменил требования к обмену валюты в Беларуси.

Тем временем Нацбанк Беларуси сказал об обмене валюты, которая светится в ультрафиолете.

Кстати, Нацбанк заметно увеличил курс доллара и курс евро на 7 октября.