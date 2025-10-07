Нацбанк сказал о ситуации с валютой на руках у белорусов. Подробности рассказали в пресс-службе Национального банка.
«Физлица в Беларуси седьмой месяц подряд остаются чистыми продавцами иностранной валюты», — уточнили в финансовом учреждении.
В Нацбанке отметили, что по итогам сентября 2025 года физические лица продали на 189,2 миллиона долларов больше, чем купили. Так, общий объем купленной белорусами наличной и безналичной иностранной валюты за месяц оказался 1,133 миллиарда долларов, а проданной — 1,322 миллиарда.
«В целом за три квартала текущего года продажа физлицами иностранной валюты превысила ее покупку на 1,212 млрд долларов», — заметили в пресс-службе.
Вместе с тем компании — резиденты Беларуси в первый месяц осени и далее оставались чистыми покупателями долларов, евро и другой иностранной валюты. В Нацбанке уточнили, что предприятия купили за сентябрь на 375,5 миллиона долларов в эквиваленте больше, чем продали.
Общий объем иностранной валюты, которая была куплена юридическими лицами, составил в сентябре 3,727 миллиарда долларов, а проданной — 3,351 миллиарда.
«За девять месяцев покупка юрлицами иностранной валюты превысила ее продажу на 1,814 миллиарда долларов в эквиваленте», — сообщили в Национальном банке Беларуси.
Ранее Нацбанк изменил требования к обмену валюты в Беларуси.
Тем временем Нацбанк Беларуси сказал об обмене валюты, которая светится в ультрафиолете.
Кстати, Нацбанк заметно увеличил курс доллара и курс евро на 7 октября.