Калининградские власти обещали помочь сельским АЗС справиться с дефицитом топлива

Власти Калининградской области намерены помочь независимым АЗС справиться с дефицитом бензина. Об этом во вторник, 7 октября, заявил губернатор Алексей Беспрозванных на заседании областного правительства.
Глава региона рассказал, как накануне, возвращаясь из Немана, обнаружил, что на одной из заправок нет двух видов бензина. Алексей Беспрозванных дал распоряжение разобраться в ситуации. Оказалось, что это мелкие оптовики, которые держат одну-две АЗС в посёлках.
"Они столкнулись с небольшими проблемами в логистике. Я прошу вас подключиться, связаться с этими компаниями и оказать содействие для того, чтобы у них не было сбоев, — сказал губернатор, обращаясь к вице-премьеру, министру развития инфраструктуры региона Александру Рольбинову.
Алексей Беспрозванных подчеркнул, что запасы топлива в регионе приемлемые: «Плюс ещё дополнительно идёт паромами. Прошу следить за этой ситуацией и докладывать».
В Калининградской области создан оперативный штаб по контролю за ситуацией с поставками топлива.