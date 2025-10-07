Ричмонд
Дом мечты: красноярцы выбирают частные дома вместо высоток

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сервис SuperJob провел опрос среди жителей Красноярска, выяснив, где горожане хотели бы жить.

Источник: НИА Красноярск

Почти половина участников — 46% — мечтают о собственном доме. «Хочу тишины и своего участка», «У меня собаки» — объясняют красноярцы свой выбор.

Квартиры в многоэтажках остаются популярны, но предпочтения зависят от этажа. На 1−5 этажах хотели бы жить 17% опрошенных, на 6−10 — 12%, на 11−15 — 10%. Высотки выше 16 этажей привлекают лишь 10% жителей.

Интересно, что мужчины чаще выбирают верхние этажи — им ближе панорамные виды и простор. Женщины же чаще останавливаются на низких этажах: «Не люблю зависеть от лифта».

С возрастом растет и тяга к дому: если молодежь чаще выбирает квартиры, то люди старше 45 лет все чаще мечтают о собственном жилье за городом.