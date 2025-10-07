Когда цены на бензин в Воронеже перестанут расти

В Воронежской области за неделю резко повысилась стоимость на все виды бензина и на дизель. На прошлой неделе топливо подорожало в среднем на 1,51%, на позапрошлой — ещё на 1,37%.
Почему в Воронежской области дорожает бензин и ждать ли дефицита?
Дефицита нет.
По данным Воронежстата, за неделю стоимость одного литра АИ-92 поднялась в среднем на 94 копейки, или на 1,51%, достигнув 63,05 ₽ Неделей раньше в среднем он стоил 62,11 ₽ На 1,16% стал дороже бензин автомобильной марки АИ-95. Стоимость одного литра сейчас держится в районе 68,42 ₽, что на 78 копеек дороже, чем неделю назад.
За литр дорогого бензина АИ-98 теперь надо платить в среднем 86,04 ₽, что на 16 копеек, или на 0,18%, больше, чем 25 сентября, когда он стоил 85,88 рубля. Дизельное топливо подорожало на 95 коп. и поднялось с 68,84 до 69,79 ₽ за литр, что на 01,37% больше, чем неделю назад.
В отличие, например, от Липецкой области, где водителям удаётся заправиться не на каждой заправке, воронежцы дефицита бензина не почувствовали. Но тоже возмущены резким подорожанием. «В выходные ехала из Воронежа в Бобров, специально цены смотрела на 92-й. Разброс от 59 до 74 рублей. Видимо, старый завоз и новый. Цены скоро везде к 70 сравняются. Очередной удар по карману», — с грустью пишет в соцсетях Галина В.
Воронежские власти успокаивают автомобилистов, мол, бурный рост цен — временный, обусловлен сочетанием двух основных факторов: увеличением оптовых цен на нефтепродукты и сезонным всплеском потребления в период сельскохозяйственных работ. В облправительстве отметили, что текущие запасы горючего в регионе оцениваются как достаточные, риска дефицита нет. УФАС также подтвердило, что дефицита бензина в Воронежской области нет. Однако антимонопольщики заявили, что проверят воронежские заправки. Специалисты проанализируют ценообразование и обеспеченность региона топливом, чтобы выявить возможные нарушения законодательства.
Скоро стабилизируются.
Цены на топливо в регионе, как и в других областях страны, начали пониматься в середине сентября. В первой половине месяца бензин АИ-92 стоил 61,68 ₽, но уже через неделю его цена выросла до 62,11 ₽ Цена на АИ-95 увеличилась на 42 копейки, достигнув 67,64 ₽ К концу сентября на заправках Воронежа стоимость АИ-92 варьировалась от 60 до 64 ₽, а АИ-95 — от 65 до 70 ₽ На одной из АЗС по дороге к Воронежу цена на АИ-92 достигала 71 ₽, а на АИ-95 — 75 ₽
С середины сентября в ряде регионов, таких как Нижегородская, Ростовская, Липецкая области, Крым и Дальний Восток, наблюдались перебои с поставками топлива, проявлявшиеся в ограничении объёмов продаж и временном закрытии АЗС. Губернатор Липецкой области, например, объяснил ситуацию логистическими трудностями при отгрузке топлива с нефтеперерабатывающих заводов. В Крыму и Хабаровском крае некоторые АЗС даже ввели лимиты на отпуск топлива в одни руки — 20−30 л.
«Более трети нефтеперерабатывающих мощностей в стране по тем или иным причинам простаивают: одни — из-за полётов беспилотников, другие — из-за сезонных регламентных работ. Кроме того, повышен налог на прибыль и НДС, отмечается сезонный спрос, — комментирует директор Центра межрегиональных исследований ВГУ, кандидат экономических наук Дмитрий Ломсадзе. — В регионах проблема с топливом выражается по-разному. В Воронежской области я, например, ажиотажа не вижу. Понятное дело, что цены на бензин продолжат расти. Но благодаря усилию региональных и федеральных властей, в частности, тому, что продлён полный запрет на экспорт бензина до конца года, в перспективе ожидается сдержанный, умеренный рост на горючее топливо».