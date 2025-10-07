Когда цены на бензин в Воронеже перестанут расти

Цены на топливо в регионе, как и в других областях страны, начали пониматься в середине сентября. В первой половине месяца бензин АИ-92 стоил 61,68 ₽, но уже через неделю его цена выросла до 62,11 ₽ Цена на АИ-95 увеличилась на 42 копейки, достигнув 67,64 ₽ К концу сентября на заправках Воронежа стоимость АИ-92 варьировалась от 60 до 64 ₽, а АИ-95 — от 65 до 70 ₽ На одной из АЗС по дороге к Воронежу цена на АИ-92 достигала 71 ₽, а на АИ-95 — 75 ₽