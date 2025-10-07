Правила регистрации юрлиц могут ужесточить в Казахстане

Кайрат Бижанов отметил, что значительная часть финансовых нарушений связана с деятельностью фиктивных компаний. По его данным, за последние три года органами госдоходов аннулирована регистрация 3,6 тыс. таких организаций.
Через них проведено свыше 30 тыс. мнимых сделок на 280 млрд тенге. Для предупреждения подобных фактов совместно с Минюстом и Министерством искусственного интеллекта разработан проект изменений в Правила регистрации юрлиц. В них основное внимание уделено проверке учредителей и руководителей по критериям риска: судимость, алко- и наркозависимость, психические расстройства, проверка по «черным» и «серым» спискам.