В Перми судоверфь изготовила и спустила на воду еще пять причалов

На Пермской судоверфи изготовили еще пять уникальных плавучих остановочных комплексов Ecostation, которые отправятся в Москву. Эти причалы не имеют аналогов в мире — они предназначены для комфортной посадки пассажиров и одновременно служат зарядными станциями для речного электротранспорта. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Пермского края.