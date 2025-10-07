В Перми судоверфь изготовила и спустила на воду еще пять причалов

На Пермской судоверфи изготовили еще пять уникальных плавучих остановочных комплексов Ecostation, которые отправятся в Москву. Эти причалы не имеют аналогов в мире — они предназначены для комфортной посадки пассажиров и одновременно служат зарядными станциями для речного электротранспорта. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Пермского края.
Новую партию остановок спустили на воду в начале октября. После доставки в Москву на них установят стеклянные конструкции и электрическое оборудование.
Производство таких остановок началось в Перми в 2023 году. Судоверфь выпускает два варианта: на 42 и 82 места. Всего ранее уже было поставлено 19 таких комплексов.
Для организации производства предприятие провело модернизацию, установив 40 единиц современного оборудования, включая станки лазерной резки и сварочные комплексы. Теперь судоверфь может выпускать до 13 остановочных комплексов в год. Заказчиками выступают правительства Москвы, Пермского края и других регионов.