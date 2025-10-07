В Новосибирской области взлетели цены на машины

«Средняя стоимость нового автомобиля отечественного производства выросла на 6%. Заметнее всего взлетели цены на иномарки, в том числе Exeed LX — на 4,3%, до 3,2 миллиона рублей, Hongqi HS5 — на 2,3%, до 3,1 миллиона рублей и Exeed RX — на 1,9%, до 4,83 миллиона рублей», — отмечают аналитики.