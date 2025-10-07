В Новосибирской области взлетели цены на машины

«Средняя стоимость нового автомобиля отечественного производства выросла на 6%. Заметнее всего взлетели цены на иномарки, в том числе Exeed LX — на 4,3%, до 3,2 миллиона рублей, Hongqi HS5 — на 2,3%, до 3,1 миллиона рублей и Exeed RX — на 1,9%, до 4,83 миллиона рублей», — отмечают аналитики.
По данным сервиса «Авто.ру», в причинами скачка цен осенью возможно стало сокращение доли автомобилей прошлого года выпуска на складах и уменьшение скидок от производителей. В тоже время автомобилей с пробегом сохраняется тенденция к снижению цен.
Напомним, что с 1 января 2026 года в России появятся новые дорожные знаки, а ширина парковочных мест вдоль дорог уменьшится. Согласно новым требованиям, ширина парковки сократится с 2,5 до 2,25 метра, при этом длина останется прежней — 6,5 метра. Это решение направлено на более эффективное использование придорожного пространства.