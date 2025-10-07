Ричмонд
В Калининградской области одобрены льготные займы для бизнеса

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных объявил о завершении отбора заемщиков по обновленной программе «Восток Инвест».

Источник: Бизнес-Калининград

На заседании правительства 7 октября было отмечено, что одобрено десять проектов в шести муниципалитетах с общим объемом льготного финансирования около 701 млн рублей.

Среди получателей поддержки — предприятия различных отраслей экономики. Пять проектов получат максимальный заем в 100 млн рублей каждый, включая проекты группы компаний «Атлантис» в агропромышленном секторе, производство электронных плат в Гусеве и модернизацию мясоперерабатывающего предприятия в Советске.

Общая сумма инвестиций по программе оценивается в 964,2 млн рублей, из которых около 263 млн рублей составят собственные средства предпринимателей. Реализация проектов позволит создать около 150 новых рабочих мест и обеспечит занятость более 550 жителей региона.

Наибольшее количество проектов — три, будет реализовано в Гусевском округе. Губернатор планирует встретиться с участниками программы 10 октября на Балтийском бизнес-форуме в Светлогорске.