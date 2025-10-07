Власти Калининградской области прогнозируют дефицит картофеля, а капусту губит грибок

Этой осенью в Калининградской области соберут существенно меньше картофеля, что грозит дефицитом этого продукта. Об этом во вторник, 7 октября, заявил министр сельского хозяйства региона Артём Иванов на заседании регионального правительства.
«Валовый сбор продовольственного картофеля по отношению к уровню прошлого года сократился почти на 38 процентов», — сообщил глава ведомства.
По его словам, в настоящее время в регионе убрано всего 38% площадей картофеля. «Собрано 56 тысяч тонн, — отметил Иванов. — Для примера, на аналогичную дату прошлого года было собрано 63 тысячи тонн».
Министр подчеркнул, что доля продовольственного картофеля на данный момент составляет 25 тысяч тонн. Остальной используют для переработки. По расчётам, урожай корнеплода в хозяйствах всех категорий составит 150 тысяч тонн, что соответствует уровню 2024 года.
"Вместе с тем объём продовольственного картофеля ожидаем ниже уровня прошлого года более чем на 20 процентов, — сказал Артём Иванов. —.
Валовый сбор овощей открытого и закрытого грунта будет сформирован ниже уровня прошлого года на 11 процентов и составит 58 тысяч тонн. Уборка картофеля и овощей продолжится до середины ноября или до наступления устойчивых заморозков".
По словам Артёма Иванова, из-за переувлажнения почвы гибнет до 30% картошки, моркови и свёклы. "Потери белокочанной капусты — 10 процентов, — удручённо сообщил министр. —.
Губернатор Алексей Беспрозванных подчеркнул, что важно оценить возможный дефицит картофеля и сразу подумать, как быть.
«Я так понимаю, что мы можем столкнуться (с дефицитом — ред.) ближе к весне, — предположил глава региона. — Мы должны заранее подготовиться к этому. В Беларуси тоже непогода, но с картофелем и овощами в целом у них всё хорошо. Договорились, что в случае сего мы обратимся к ним и они окажут содействие».