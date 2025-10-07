ВШЭ обновит для Волгограда дорожно-транспортную модель

— Реализация задач и планов развития Волгоградской области в ближайший десятилетний период позволит нам создать прочную основу для существенного повышения качества жизни людей и развития Волгоградской области в целом на десятилетия вперед. В ходе реализации программ развития будет значительно укреплен технологический суверенитет нашей страны по отдельным направлениям промышленного и агропромышленного комплексов, что, конечно, позволит Волгоградской области, используя в том числе новые появившиеся конкурентные преимущества региона, сформированные в период реализации 10-летней программы развития, находиться в числе регионов-лидеров России, — подчеркнул глава региона.