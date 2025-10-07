Ричмонд
Объем туристического потока в Башкирии вырос на 67%

В этом году объем туристического потока на особо охраняемые природные территории Башкирии (ООПТ) вырос, по сравнению с прошлым годом, на 67% и достиг 260 тыс. человек, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на премьер-министра Андрея Назарова.

Источник: Коммерсантъ

Глава кабмина отметил важность создания современной инфраструктуры, которая обеспечила бы условия для организованного и комфортного посещения ООПТ с ростом антропогенной нагрузки. В качестве положительного примера он привел строительство лестницы на шихане Торатау.

Между тем, по словам премьер-министра, в Башкирии с 2021 года не индексировался тариф на посещение ООПТ, поэтому правительство собирается вести методику расчета соответствующей платы. «Деньги, полученные с туристов, пойдут на развитие инфраструктуры и сохранение природных объектов. Для участников СВО и членов их семей, а также членов семей погибших (умерших) участников СВО — посещение будет бесплатным», — написал господин Назаров в Telegram-канале.

Андрей Назаров поручил министерству природопользования и экологии Башкирии до 20 ноября внести в правительство документ, устанавливающий тарифы за посещение охраняемых территорий.

В республике имеется 217 ООПТ, 211 из которых — регионального значения. Последние включают в себя пять природных парков, 27 природных заказников и 179 памятников природы общей площадью 603 га.