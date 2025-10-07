Объем туристического потока в Башкирии вырос на 67%

Между тем, по словам премьер-министра, в Башкирии с 2021 года не индексировался тариф на посещение ООПТ, поэтому правительство собирается вести методику расчета соответствующей платы. «Деньги, полученные с туристов, пойдут на развитие инфраструктуры и сохранение природных объектов. Для участников СВО и членов их семей, а также членов семей погибших (умерших) участников СВО — посещение будет бесплатным», — написал господин Назаров в Telegram-канале.