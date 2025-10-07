В Новосибирской области объемы строительства МКД снизились на 34,7%

В Новосибирской области за восемь месяцев текущего года в эксплуатацию сдали 620 540 м² площади жилых помещений многоквартирных домов. Это на 34,7% меньше, чем в прошлом году и в 2,25 меньше, чем в 2023 году. Об этом в своем телеграм-канале рассказал аналитик недвижимости Сергей Николаев.