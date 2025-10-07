В Новосибирской области объемы строительства МКД снизились на 34,7%

В Новосибирской области за восемь месяцев текущего года в эксплуатацию сдали 620 540 м² площади жилых помещений многоквартирных домов. Это на 34,7% меньше, чем в прошлом году и в 2,25 меньше, чем в 2023 году. Об этом в своем телеграм-канале рассказал аналитик недвижимости Сергей Николаев.
— По объему строительства регион вернулся на «круги своя». Объем продаж 2025 года ниже среднестатистического показателя за предыдущие 4 года на 28,8%, поэтому снижение объемов ввода МКД будет продолжаться, — заявил эксперт.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирской области снизились темпы ввода жилья. С начала года построено более 1,3 миллиона квадратных метров жилья.