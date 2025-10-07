На севере Ростовской области начали отапливать социальные объекты

Тепло подано в школы, детские сады и больницы Боковского, Верхнедонского, Зимовниковского, Мартыновского, Матвеево-Курганского, Ремонтненского, Родионово-Несветайского, Усть-Донецкого и Чертковского районов. Решение о досрочном запуске отопления принято в связи с устойчивым похолоданием в этих северных территориях области.
Подача тепла в жилые дома начнется после установления стабильно холодной погоды, когда среднесуточная температура в течение пяти дней подряд не будет превышать восьми градусов. Во всех муниципалитетах для решения вопросов, связанных с началом отопительного сезона, организованы горячие линии и диспетчерские службы.