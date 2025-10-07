Ричмонд
В городе Волгоградской области запретили продавать алкоголь у домов

Ограничения на продажу спиртных напитков ввели в Волжском.

Источник: РИА "Новости"

Администрация Волжского Волгоградской области внесла изменения в правила розничной продажи алкоголя.

В мэрии города-спутника прокомментировали информацию комитета потребительского рынка: теперь запрещена продажа алкогольной продукции в заведениях общественного питания площадью менее 20 квадратных метров, расположенных в радиусе 20 метров от многоквартирных жилых домов.

Ранее установленные ограничения сохраняются без изменений: 50 метров от школ и детских садов, 15 метров от больниц и поликлиник, а также 25 метров от спортивных залов и железнодорожных вокзалов.