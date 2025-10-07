Автоэксперт Шапарин: повышение утильсбора увеличит темпы старения автопарка в России

С 1 ноября 2025 года в России должен заработать новый подход к начислению утилизационного сбора на автомобили. С этого момента машины мощнее 160 л.с., ввозимые частными лицами для личного пользования, будут облагать «коммерческим» утильсбором в сотни тысяч или миллионы рублей (в зависимости от рабочего объема и мощности двигателя). «Газета.Ru» изучила характеристики и цены новых автомобилей, доступных на китайском рынке, и привела примеры тех, рекомендованная розничная цена на которые в Китае ниже, чем утилизационный сбор и таможенная пошлина, которую придется уплатить при ввозе такого автомобиля в Россию.