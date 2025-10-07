Почти половина работающих омичей мечтают жить в частном доме

Опрос показал, что 44% экономически активных омичей мечтают жить в собственном доме, остальных 56% вполне устраивают городские кварталы. При этом, как оказалось, у омичей есть особые предпочтения в этажности. Так, с 1-го по 5-й этажи многоквартирных домов привлекательны для большинства опрошенных: квартиры на этих этажах хотят иметь 19% омичей. Чуть менее интересны оказались 6—10 этажи: 14% жителей Омска предпочли бы жилье в этом высотном пространстве. На высоте 11—15 этажей предпочитают иметь квартиры 7% опрошенных. На 16—20 этажах, а также на 21-м и выше — хотели бы иметь жилье по 5% респондентов. Еще 9% омичей заявили, что им все равно, где жить.