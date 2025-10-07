Ричмонд
В Красноярском крае дефицит бензина: в дело вмешалась прокуратура

КРАСНОЯРСК, 7 октября, ФедералПресс. Прокуратура Красноярского края начала проверку в отдаленном селе Байкит Эвенкийского района, где возник дефицит топлива для местных жителей. Имеющихся запасов бензина недостаточно для нужд населения. Подробности рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Прокуратура проводит проверку на предмет исполнения органом местного самоуправления полномочий по обеспечению населения топливом и формированию необходимого резерва для нужд не только социальных учреждений, но и для местных жителей», — уточнили в ведомстве.

Известно, что местные власти уже продумывают решение проблемы, определяется поставщик и логистика.

В начале октября с перебоями в поставках бензина из-за ажиотажного спроса столкнулся и город Бийск в Алтайском крае.

Напомним, что вице-премьер России Александр Новак заявил, что ситуация с бензином в стране находится под полным контролем. По его словам, баланс спроса и предложения обеспечен, а Министерство энергетики работает со всеми регионами в штатном режиме.

