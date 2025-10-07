Жители Екатеринбурга рассказали о жилье мечты

«41% экономически активных екатеринбуржцев мечтают жить в собственном доме: “У меня собаки”; “Всегда хотел!”», — говорится в исследовании.
При этом 21% опрошенных хотят жить на 1−5 этажах, 14% — на 6−10, 6% — на 11−15. В целом мужчины и женщины выбирают схожие варианты.
Реже остальных жить на 1−5 этаже хочет молодежь. А с возрастом, по данным аналитиков, желание проживать в собственном доме увеличивается. Опрошенные старше 45 лет показали наибольшее предпочтение к строительству частных домов.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге заметно выросла медианная стоимость аренды квартир. Так, в сентябре она составила 40 тысяч рублей, что на 8,5% больше, чем было зафиксировано в августе.