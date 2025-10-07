Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Екатеринбурга рассказали о жилье мечты

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 октября, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге 41% горожан мечтают жить в собственном доме. Это следует из результатов опроса, проведенного аналитиками сервиса по поиску работы SuperJob.

Источник: пресс-служба "Метриум"

«41% экономически активных екатеринбуржцев мечтают жить в собственном доме: “У меня собаки”; “Всегда хотел!”», — говорится в исследовании.

При этом 21% опрошенных хотят жить на 1−5 этажах, 14% — на 6−10, 6% — на 11−15. В целом мужчины и женщины выбирают схожие варианты.

Реже остальных жить на 1−5 этаже хочет молодежь. А с возрастом, по данным аналитиков, желание проживать в собственном доме увеличивается. Опрошенные старше 45 лет показали наибольшее предпочтение к строительству частных домов.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге заметно выросла медианная стоимость аренды квартир. Так, в сентябре она составила 40 тысяч рублей, что на 8,5% больше, чем было зафиксировано в августе.