В Сочи начали ремонтировать Верещагинский виадук

В Сочи отремонтируют развязку в 2700 квадратных метров.

Источник: пресс-служба мэрии Сочи

В Сочи начались ремонтные работы на Верещагинском виадуке — одном из ключевых транспортных сооружений курортного города. На объекте проводится устранение дефектов асфальтобетонного покрытия в рамках гарантийных обязательств подрядной организации. Общая площадь участка, где обновят дорожное полотно, составит около 2700 квадратных метров.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи, ремонт направлен на восстановление качества покрытия и обеспечение безопасности движения.

«Верещагинский виадук, известный среди горожан также как Светлановский мост, — важная транспортная артерия, соединяющая несколько районов города. Работы выполняются для приведения дороги в нормативное состояние и предотвращения дальнейшего износа. Сейчас ведется фрезерование верхнего слоя асфальта, а укладка нового покрытия будет проводиться в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для водителей и пешеходов», — отметил директор департамента Вадим Копылов.

Благодаря такой организации процесса движение по мосту сохранится без серьезных ограничений, а все основные работы планируется завершить в течение двух недель. После обновления покрытия объект вновь полностью обеспечит комфортный и безопасный проезд транспорта на одном из самых загруженных направлений города.