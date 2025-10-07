В Сочи начали ремонтировать Верещагинский виадук

В Сочи начались ремонтные работы на Верещагинском виадуке — одном из ключевых транспортных сооружений курортного города. На объекте проводится устранение дефектов асфальтобетонного покрытия в рамках гарантийных обязательств подрядной организации. Общая площадь участка, где обновят дорожное полотно, составит около 2700 квадратных метров.
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи, ремонт направлен на восстановление качества покрытия и обеспечение безопасности движения.
«Верещагинский виадук, известный среди горожан также как Светлановский мост, — важная транспортная артерия, соединяющая несколько районов города. Работы выполняются для приведения дороги в нормативное состояние и предотвращения дальнейшего износа. Сейчас ведется фрезерование верхнего слоя асфальта, а укладка нового покрытия будет проводиться в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для водителей и пешеходов», — отметил директор департамента Вадим Копылов.
Благодаря такой организации процесса движение по мосту сохранится без серьезных ограничений, а все основные работы планируется завершить в течение двух недель. После обновления покрытия объект вновь полностью обеспечит комфортный и безопасный проезд транспорта на одном из самых загруженных направлений города.