В Сочи начали ремонтировать Верещагинский виадук

«Верещагинский виадук, известный среди горожан также как Светлановский мост, — важная транспортная артерия, соединяющая несколько районов города. Работы выполняются для приведения дороги в нормативное состояние и предотвращения дальнейшего износа. Сейчас ведется фрезерование верхнего слоя асфальта, а укладка нового покрытия будет проводиться в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для водителей и пешеходов», — отметил директор департамента Вадим Копылов.