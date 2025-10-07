Завод «Квант» не обжаловал санкции правительства Новосибирской области

В Арбитражный суд поступило ходатайство от ООО «Спецзавод “Квант”» о принятии обеспечительных мер в рамках спора с региональным министерством ЖКХ и энергетики. Компания просила запретить министерству реализовывать банковскую гарантию от 19.05.2025, предоставленную Сбербанком в интересах завода, а также приостановить начисление штрафных санкций по концессионному соглашению, касающемуся строительства и эксплуатации комплекса по сортировке отходов в Каргатском районе.
Истец, в обоснование своей позиции, указывал на возможные значительные убытки в случае отказа в удовлетворении ходатайства, влекущие за собой фактическую остановку деятельности предприятия, включая выполнение важных социальных функций для региона. По мнению компании, ухудшение финансового положения снизит вероятность получения льготного финансирования от ППК РЭО для строительства аналогичных комплексов в Тогучинском и Татарском районах.
Основанием для обращения в суд «Квант» назвал письмо министерства от 29.09.2025, где сообщалось о подписании акта, содержащего выводы о нарушениях в ходе реализации концессии в Каргатском районе. Завод полагал, что это свидетельствует о планах министерства одновременно взыскать средства по гарантии и применить штрафные санкции.
Однако суд не удовлетворил ходатайство, посчитав, что требование о приостановке штрафов фактически повторяет основной предмет спора — требование о расторжении самой концессии.
Как сообщалось в издании «КоммерсантЪ», в начале 2024 года ППК РЭО анонсировал планы по инвестированию около миллиарда рублей в проекты по переработке ТКО в Новосибирской области на основе концессионного соглашения между региональным правительством и «Квантом». Предполагалось создание комплексов в Татарском и Тогучинском районах с мощностью сортировки 55 тыс. тонн в год, утилизации 11 тыс. тонн и размещения 27 тыс. тонн. Запуск объектов планировался на 2027 год, а общая стоимость проектов оценивалась в более чем 1,1 млрд рублей.
Ранее, в июле 2025 года, «Квант» уже обращался в арбитраж с аналогичной просьбой о введении обеспечительных мер, включая приостановку исполнения обязательств по концессии на создание полигона и мусоросортировочного комплекса в Каргатском районе. В сентябре того же года компания подала иск о расторжении соглашения, предварительное заседание по которому назначено на 13 ноября 2025 года.