Завод «Квант» не обжаловал санкции правительства Новосибирской области

Как сообщалось в издании «КоммерсантЪ», в начале 2024 года ППК РЭО анонсировал планы по инвестированию около миллиарда рублей в проекты по переработке ТКО в Новосибирской области на основе концессионного соглашения между региональным правительством и «Квантом». Предполагалось создание комплексов в Татарском и Тогучинском районах с мощностью сортировки 55 тыс. тонн в год, утилизации 11 тыс. тонн и размещения 27 тыс. тонн. Запуск объектов планировался на 2027 год, а общая стоимость проектов оценивалась в более чем 1,1 млрд рублей.